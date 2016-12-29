В Харькове экс-преподаватель академии Нацгвардии пытался ограбить банк »

В учебном заведении заверили, что Дмитрий Ч. давно уволен

Несостоявшееся ограбление банка обрастает новыми подробностями. Как стало известно «Харьков. Комментариям» злоумышленником оказался бывший сотрудник Национальной академии Нацгвардии Украины. Речь идет о событии, произошедшем 23 декабря: около пяти часов вечера в отделение банка «Народный капитал» на пр. Гагарина, 167 зашел человек в маске и с пистолетом в руках. Мужчина приставил оружие к виску кассира и потребовал отдать деньги. Но сотрудница отделения не подчинилась, и грабитель-неудачник просто выбежал. Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции. Попытку ограбления видели сотрудники соседнего офиса, они выбежали на улицу и начали кричать, в это время рядом находился экипаж полиции. Подозреваемого удалось задержать по горячим следам, хотя от патрульных злоумышленник также пытался сбежать.

Теперь же стала известна личность задержанного. Дмитрий Ч. (1978 г. р.) был преподавателем в академии Нацгвардии. В учебном заведении «Харьков. Комментарии» заверили, что его уволили еще до совершения преступления из-за невыполнения условий контракта. «Он не являлся на работу», - отметили в вузе. Точную дату увольнения в академии пока не назвали, сославшись на то, что вскоре подготовят и опубликуют на своем сайте официальный комментарий.

Фото: пресс-служба Патрульной полиции Харькова