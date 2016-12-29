Четыре украинских радиокомпании будут вещать на Крым

Национальный совет по телевидению и радиовещанию определил победителей конкурса на вещание на Крым из Чонгара,сообщается на сайте Нацсовета.

Победителями стали: Национальная телерадиокомпания (центральная дирекция «Українське радіо»), ООО «ТК «Атлант-СВ» (Киев), «Радио крымских общин» (Радио «Крым. Реалии») и ТРК «София» (Херсон). Они будут вещать на частоте 100,7 МГц, 101,4 МГц, 105,9 МГц и 107,8 МГц соответственно.

Конкурс по вещанию на Крым проведен впервые со времени оккупации полуострова. Вещание начнется после достройки новой вышки в Чонгаре Херсонской области. Она строится на расстоянии 15 км от админграницы с Крымом.

В следующем году после отключения аналогового телевидения будет освобождено множество радиочастот, что позволит провести дополнительные конкурсы по вещанию на Крым.

В начале декабря началось строительство вышки на Чонгаре для FM-вещания на Крым. В 2017 году планируется строительство еще одной — вблизи поселка Каланчак Херсонской области.