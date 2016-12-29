На Черниговщине нардеп отобрал у детей площадку после проигранных выборов

Депутат Верховной Рады Александр Кодола (Народный фронт) после проигранных выборов в территориальное самоуправление в Черниговской области забрал детскую площадку, которая была подарена детям.

«Этот кадр от партии «Народный Фронт», который баллотировался в этом округе, не просто обещал новую площадку, он ее даже привез. Привез качельки, горку, песочницу, еще какие-то элементы, выгрузил, а когда узнал, что там с выборами пролетел, погрузил все обратно и увез!» — написал на своей странице в Facebook местный житель Александр Альбинский.

По его словам, детскую площадку парламентарий забрал 19 декабря — в День святого Николая, считающегося покровителем детей.

Кодола заявил, что произошла рабочая ситуация и что после новогодних праздников жителям установят ту площадку, которая им положена. По его словам, также было в Носовке на прошлой неделе. В спортивную школу завезли детскую площадку, а должны были спортивную. Тоже забрали и позже привезли спортивную.