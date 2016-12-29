В новогоднюю ночь украинцы увидят комету

В новогоднюю ночь жители Северного полушария Земли, в том числе украинцы, смогут увидеть в небе комету на небе вблизи луны, сообщает NASA.

Для того, чтобы увидеть комету 45P / нужен будет телескоп.

«Даже если вы не фанат новогодних фейерверков, то у вас будет другая причина смотреть в новогоднюю ночь на небо. В NASA сообщили, что в то время, когда люди будут встречать Новый год, комета будет находиться вблизи луны и будет видна тем, кто смотрит на запад», - говорится в сообщении.

Напомним, комета названа в честь астрономов, ее обнаружили, в 1948 году и называется 45P / Honda-Mrkos-Pajdušáková.