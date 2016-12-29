Какую красную икру продают украинцам

30% рынка приходится на контрабанду из России, некачественную и искусственную икру

На предновогодний период приходится 40-45% продаж красной икры. И самой качественной является икра в стеклянных банках.

Об этом рассказал директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, сообщает URB.ua.

Именно в стеклянных банках можно увидеть и оценить каждую икринку, поэтому производители отбирают лучший продукт именно для такой упаковки. Но ее недостаток – высокая цена. Стоимость немецкой стеклянной банки составляет 5 евро. Поэтому все чаще используют пластиковую прозрачную банку.

Самая экономичная и самая распространенная в Украине упаковка – жестяная банка, но она не позволяет оценить внешний вид продукта.

Можно купить красную икру на развес. «Она стоит процентов на 20% дешевле, чем в жестяной банке, и при этом имеет такое же качество», – говорит Дорошенко.

По словам эксперта, около 70% рынка красной икры, реализуемой в нашей стране, приходится всего на несколько марок: ТМ «Шаланда» и «Камчадал», а также «Рыбкоппродукт» и «Красное золото». При этом, икра под ТМ «Красное золото» продается в торговых сетях на развес.

«Остальные 30% рынка приходится на контрабанду из России, некачественную икру, продающуюся нередко на акциях по цене около 50 грн. за баночку и искусственную икру. Искусственная икра производится из куриного белка и тоже полезна, но является «красной только по цвету», – отметил Дорошенко.