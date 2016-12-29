Накануне Нового года в Израиль прибыли 280 репатриантов из Украины

Самые востребованные города для проживания среди новоприбывших – Хайфа и Бат-Ям

Во вторник, 27 декабря, в аэропорту имени Бен-Гуриона приземлился очередной рейс Фонда Дружбы: в Израиль прибыли 280 репатриантов из Украины, среди них 40 детей, самому младшему – меньше года, сообщает newsru.co.il. Самые востребованные города для проживания среди новоприбывших – Хайфа и Бат-Ям.

В 2016 году около 3500 репатриантов прибыли в Израиль из Украины с помощью Фонда Дружбы. А за последние два года, с начала деятельности Фонда в сфере репатриации, – более 5000.

Ввиду сложного экономического положения репатриантов фонд выделяет $1000 каждому взрослому и $500 каждому ребенку, финансирует перелет в Израиль, договаривается с местными властями о помощи в процессе абсорбции, нахождения жилья и работы. Все это в дополнение к обычным льготам новых репатриантов от министерства абсорбции.