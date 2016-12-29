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Burisma просит СМИ не тиражировать вранье Онищенко

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энергетическая компания Burisma Group

Международная энергетическая группа Burisma Group опровергает заявления беглого народного депутата Александра Онищенко, которые он озвучил в интервью изданию KyivPost о деятельности компании

Доводим до Вашего сведения, что данная информация не соответствует действительности и распространяется с целью дискредитации Burisma Group.

«Burisma Group – международная энергетическая группа с активами в разных странах, в Совет директоров которой входят авторитетные иностранные эксперты. Поэтому подобные заявления со стороны третьих лиц носят провокационный характер с целью втянуть Группу в политический процесс в Украине. Совет Директоров и Менеджмент Burisma Group официально опровергают какие-либо переговоры с украинскими политиками, акцентируя внимание общественности на исключительно экономической деятельности в Украине по добыче природного газа», – отметил Алан Аптер, глава Совета Директоров Burisma Group.

«Как частная компания Burisma Group работает с контрагентами исключительно на рыночных условиях, следуя принципам экономической целесообразности. Среди клиентов Burisma Group сотни промышленных, государственных и социальных предприятий Украины», - отмечается на сайте компании.  На сегодняшний день, согласно данным компании, операционными предприятиями Burisma Group обеспечивается 30% всей частной добычи природного газа в Украине. Только за последние 2 года компании Burisma Group перечислили в бюджеты всех уровней более 5 млрд грн и остаются в числе крупнейших промышленных налогоплательщиков страны.

Ранее, 28 декабря 2016 года издание KyivPost опубликовало материал «Onyshchenko accuses Poroshenko of pressuring Burisma, energy firm linked to Biden, Kwasniewski», содержащий следующую информацию о собственнике Burisma Group Николае Злочевском:

«Onyshchenko claimed that Poroshenko had tried to extort $200 million from Naftogazvydobuvannya, and they settled at $180 million. He also claimed that Poroshenko had wanted a $100 million payment from Zlochevsky, while Zlochevsky offered $50 million. Eventually they settled at about $80 million, he added. Previously Burisma had also been supplying natural gas to a glass factory linked to Kononenko and Poroshenko free of charge, Onyshchenko said. Ukrainska Pravda reported on Dec. 27, citing a market source, that Esko Pivnich, a Burisma subsidiary, was currently selling natural gas at a dumping price of Hr 7,400 to Hr 7,500 per 1,000 cubic meters. Onyshchenko claimed that, by selling gas at a below-market price, Zlochevsky was effectively paying a bribe to Poroshenko’s inner circle».

В компании обращаем внимание журналистов, что распространение недостоверной информации наносит вред деловой репутации Burisma Group и энергетической безопасности Украины. 

«Согласно статье 201 Гражданского кодекса Украины деловая репутация является неимущественным благом, которое охраняется гражданским законодательством. Статья 277 Гражданского кодекса Украины предусматривает право пострадавшего лица требовать опровержения недостоверной информации, а статья 200 ГКУ предусматривает право субъекта отношений в сфере информации требовать устранения нарушения его права и возмещения имущественного и морального вреда, причинённого таким нарушением», - говорится на сайте компании.

«В связи с вышеизложенным, просим медиа проверять публикуемую информацию и не использовать недостоверные данные в будущем», - отметили в Burisma Group.

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