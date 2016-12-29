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общество

В компании главы харьковской «Самопомощи» провели обыск

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Обыск провели сотрудники прокуратуры

Прокуратура изъяла документы двухлетней давности и свежие накладные

Вечером, 29 декабря, сотрудники областной прокуратуры провели обыск на складе компании «Спринтер К», которая принадлежит лидеру харьковской «Самопомощи» Тарасу Ситенко. Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Роман Семенуха.

«В Харькове на предприятии, принадлежащем лидеру фракции Самопомощь в харьковском городском совете Тарасу Ситенко происходят обыски. По делу, которое уже закрыли. Но поступила команда от власти снова его возобновить», - написал Роман Семенуха.

Действовали правоохранители на основании постановления Червонозаводского районного суда. Обыски провели в рамках уголовного производства о неуплате налогов в 2013-2014 гг. (ранее оно было закрыто, затем возобновлено). В то же время, пишет KHARKIV Today, сотрудники компании вызвали полицию и написали заявление о том, что обыск проходит с нарушением постановления.

«Прокуратура изъяла небольшую часть документов, в том числе – свежие накладные. Завтра мы с юристами будем оспаривать решение суда на обыск», — заявил по окончании обыска Тарас Ситенко.

Возобновление уголовного производства глава харьковской «Самопомощи» связывает со своей политической деятельностью. Обыск он назвал попыткой давления на него.

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Источник: «Харьков. Комментарии»

Теги: Харьков, Самопомощь, обыски

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