Кабмин Украины разрешил сбивать самолеты-нарушители

Огонь разрешили открывать по воздушным судам, которые нарушают границу Украины или подозреваются в совершении террористических действий

Кабинет министров разрешил военным открывать огонь по самолетам, которые незаконно нарушают границу Украины или подозреваются в совершении террористических действий. Информация об этом содержится в постановлении Кабмина.

«Разрешается уничтожение воздушных судов вооруженных формирований других государств, нарушивших государственную границу Украины и применяющие оружие и / или проводящие десантирования личного состава, боевой техники, в том числе уничтожение беспилотных воздушных судов, нарушивших государственную границу Украины или применяющихся в воздушном пространстве Украины с целью осуществления террористического акта, ведения разведки, постановки помех, обеспечение связи незаконных вооруженных формирований», - говорится в документе.

При этом огонь на поражение разрешается открывать только после предупредительного огня.

В пояснении к документу говорится, что решение принято для адаптации базовых законодательных документов по вопросам обороны к современным реалиям и вызовам в условиях «гибридной войны» с Российской Федерацией.

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