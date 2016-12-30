Ворона украла парпорт у эстонца на границе с Россией

Курьезный случай произошел на многостороннем автомобильном пункте пропуска в Ивангороде (Ленинградская область), когда гражданин Эстонии намеревался вернуться домой

Необычный случай произошел с гражданином Эстонии во время оформлении документов на российско-эстонской границе. У мужчины украла паспорт…ворона. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления России, пишет РИА «Новости».

Инцидент произошел на многостороннем автомобильном пункте пропуска в Ивангороде (Ленинградская область), когда гражданин Эстонии намеревался вернуться домой.

«Началась привычная процедура таможенного оформления транспортного средства. Гражданин вытащил паспорт, как вдруг подлетела ворона. Бесцеремонная птица выхватила документ и резко взмыла вверх. Все произошло так быстро, что никто даже опомниться не успел», — говорится в официальном сообщении ведомства.

Сотрудники таможенного поста, пытаясь помочь гражданину Эстонии, привлекли даже кинологов со служебными собаками, однако найти ворону-воровку не удалось. Выход из положения нашли в составлении заявления об утрате паспорта. Эстонца направили в эстонское консульства Санкт-Петербурге для получения документов, необходимых для возвращения на родину.

«Документы мужчина выправил и вернулся домой. А через пару дней и паспорт нашелся. Ворона бросила его недалеко от пешеходного пункта пропуска», — рассказали в ведомстве и добавили, что документ все равно был негодный, так как ворона его основательно потрепала.

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