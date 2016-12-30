Уголовное дело по расстрелу копов в Днепре передают в суд

По словам правоохранителей, дело уйдет в суд после новогодних праздников

После новогодних праздников дело по расстрелу полицейских в Днепре передадут в суд. Об этом заявил начальник Днепропетровского областного управления полиции Игорь Репешко. По его мнению, проблем с доказательной базой в деле нет.

Напомним, 25 сентября в Днепре были расстреляны двое полицейских - 27-летний Артем Кутушев и 36-летняя Ольга Макаренко. Они остановили автомобиль за проезд на красный свет и в результате оба получили смертельные огнестрельные ранения. Через несколько часов стрелка удалось задержать – им оказался бывший боец роты патрульной службы полиции особого назначения «Торнадо» Александр Пугачев. Он и предстанет перед судом.

Ранее «Комментарии» писали о том, что ушло в суд дело патрульного Олейника, застрелившего 17-летнего пассажира авто.