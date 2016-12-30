Уголовное дело по расстрелу копов в Днепре передают в суд

По словам правоохранителей, дело уйдет в суд после новогодних праздников
После новогодних праздников дело по расстрелу полицейских в Днепре передадут в суд. Об этом заявил начальник Днепропетровского областного управления полиции Игорь Репешко. По его мнению, проблем с доказательной базой в деле нет.
Напомним, 25 сентября в Днепре были расстреляны двое полицейских - 27-летний Артем Кутушев и 36-летняя Ольга Макаренко. Они остановили автомобиль за проезд на красный свет и в результате оба получили смертельные огнестрельные ранения. Через несколько часов стрелка удалось задержать – им оказался бывший боец роты патрульной службы полиции особого назначения «Торнадо» Александр Пугачев. Он и предстанет перед судом.
Ранее «Комментарии» писали о том, что ушло в суд дело патрульного Олейника, застрелившего 17-летнего пассажира авто.
Читайте новости Comments.UA в социальных сетях
Теги: полицейские, расстрел
Последние новости
|
09:00
Эксперимент на Кубе: правительство разрешило интернет дома у 2000 кубинцев
|
08:42
Иностранцам - участникам подготовки Евровидения отменили ограничения по временному пребыванию в Украине
|
08:38
|
08:22
Последние статьи
Регионы
Партнеры портала
0