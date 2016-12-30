В Украине создадут первое подразделение женщин-десантников

Женщин готовят в учебном центре ВДВ и их учеба ничем не отличается от той, которую проходят мужчины
О появлении в Украине первого женского подразделения десантников сообщил в Facebook проектный офис реформ Министерства обороны Украины.
44 женщины уже проходят десантную подготовку в учебном центре ВДВ и называют себя №рота прекрасного пола». При этом учеба женщин ничем не отличается от той, которую проходят десантники-мужчины.
Ранее «Комментарии» писали о том, что украинские десантники участвуют в военных учениях в Польше.
Читайте новости Comments.UA в социальных сетях
Последние новости
|
09:00
Эксперимент на Кубе: правительство разрешило интернет дома у 2000 кубинцев
|
08:42
Иностранцам - участникам подготовки Евровидения отменили ограничения по временному пребыванию в Украине
|
08:38
|
08:22
Последние статьи
Регионы
Партнеры портала
0