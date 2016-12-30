В Украине создадут первое подразделение женщин-десантников

Женщин готовят в учебном центре ВДВ и их учеба ничем не отличается от той, которую проходят мужчины

О появлении в Украине первого женского подразделения десантников сообщил в Facebook проектный офис реформ Министерства обороны Украины.

44 женщины уже проходят десантную подготовку в учебном центре ВДВ и называют себя №рота прекрасного пола». При этом учеба женщин ничем не отличается от той, которую проходят десантники-мужчины.

Ранее «Комментарии» писали о том, что украинские десантники участвуют в военных учениях в Польше.