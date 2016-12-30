Иностранцам - участникам подготовки Евровидения отменили ограничения по временному пребыванию в Украине
30/12/2016 08:42
Национальная телекомпания должна подать списки иностранцев и образцы приглашения для них
Кабмин отменил ограничения по временному пребыванию в Украине для иностранцев, которые участвуют в подготовке песенного конкурса «Евровидения». Об этом говорится в постановлении Кабмина на сайте ведомства.
Известно, что постановление вступит в силу с 1 января и до 15 июня 2017 года к иностранцам и лицам без гражданства, которые въезжают в Украину с целью обеспечения организационных и технических мероприятий по подготовке и проведению конкурса на основании соответствующих приглашений Национальной телекомпании, не применяются ограничения по срокам временного пребывания.
Также национальную телекомпанию обязали в течение 10 дней подать в Государственную пограничную службу и Государственную миграционную службу образец приглашения для участия в указанных мероприятиях и списки приглашенных.
Ранее «Комментарии" писали о том, что в Украине набирают волонтеров на Евровидение.
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Теги: иностранцы, Евровидение
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