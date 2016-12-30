Иностранцам - участникам подготовки Евровидения отменили ограничения по временному пребыванию в Украине

Национальная телекомпания должна подать списки иностранцев и образцы приглашения для них

Кабмин отменил ограничения по временному пребыванию в Украине для иностранцев, которые участвуют в подготовке песенного конкурса «Евровидения». Об этом говорится в постановлении Кабмина на сайте ведомства.

Известно, что постановление вступит в силу с 1 января и до 15 июня 2017 года к иностранцам и лицам без гражданства, которые въезжают в Украину с целью обеспечения организационных и технических мероприятий по подготовке и проведению конкурса на основании соответствующих приглашений Национальной телекомпании, не применяются ограничения по срокам временного пребывания.

Также национальную телекомпанию обязали в течение 10 дней подать в Государственную пограничную службу и Государственную миграционную службу образец приглашения для участия в указанных мероприятиях и списки приглашенных.

Ранее «Комментарии" писали о том, что в Украине набирают волонтеров на Евровидение.