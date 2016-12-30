Подполковника ВСУ, убившего в ДТП двух пешеходов, взяли под стражу

ДТП произошло еще в августе 2015 года в Мелитополе
Суд арестовал подполковника ВСУ, который подозревается в совершении ДТП повлекшего гибель двух человек. Об этом говорится в сообщении военной прокуратуры Запорожского гарнизона Южного региона.
Дорожная авария произошла еще 28 августа 2015 года в Мелитополе. Следствие утверждает, что подозреваемый, управляя автомобилем KIA Magentis, наехал на двух пешеходов, которые пересекали проезжую часть и остановились на линии дорожной разметки.
Пострадавшие скончались от полученных травм на следующий день в Мелитопольской городской больнице.
Военнослужащему сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, которое повлекло гибель нескольких лиц).
Досудебное расследование ведет военная прокуратура.
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