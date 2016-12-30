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общество

В Хмельницком полиция застрелила мужчину, который нападал на людей

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Инцидент произошел перед пересменкой

Получивший огнестрельное ранение мужчина умер в карете скорой помощи. На месте ЧП работает следственно-оперативная группа

ЧП произошло в Хмельницком сегодня в 8:30 утра. Экипаж полиции ехал в управление на пересменку, когда  навстречу их автомобилю выбежал мужчина, просящий о помощи.

«Мужчина размахивал руками и просил полицейских остановиться. Когда патрульные вышли из служебного автомобиля, со двора домов выбежал человек, в руках которого был предмет, похожий на заточку. Лицо мужчины было окровавленное. Увидев полицейских, он начал на них бежать», - рассказал сообщил спикер патрульной полиции города Роман Мартынюк.

Очевидцы сообщили, что этот человек нападал на людей во дворе одного из домов. Люди пытались самостоятельно его  задержать, но у них не получилось.  Они увидели экипаж патрульных и обратились за помощью.

 «Оценив опасную ситуацию, один из полицейских сделал предупредительный выстрел из табельного оружия в воздух. После этого мужчина не остановился и начал дальше двигаться на сотрудников полиции. Тогда еще раздался один выстрел, пуля попала в ногу нападающего. Однако он упал и дальше продолжал двигаться на полицейских. Патрульные пытались его задержать, после неудачной попытки применили еще раз табельное оружие», - рассказал спикер.

Получивший огнестрельное ранение мужчина умер в карете скорой помощи. На месте ЧП работает следственно-оперативная группа.

Ранее «Комментарии» писали о том, что ушло в суд дело патрульного Олейника, застрелившего 17-летнего пассажира авто.

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Теги: полиция, стрельба

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   © «Комментарии:», 2016

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