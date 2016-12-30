Стали известны самые ожидаемые ленты 2017 года

Американский сервис билетов Fandango обнародовал рейтинг самых ожидаемых фильмов 2017 года. Лидером списка стали «Звездные войны: Эпизод 8», премьера которых запланирована на 14 декабря.

Следом за ними идет фантастический фильм «Стражи Галактики. Часть 2» с Карен Гиллан и Крисом Праттом. А замыкает тройку лидеров картина «Красавица и чудовище» с Эммой Уотсон в главной роли.

Кроме того, в ТОП-10, по данным сервиса, также входят фильмы «Чудо-женщина», «Человек-паук: Возвращение домой», «Лига справедливости: Часть1», «Форсаж-8» и «На 50 оттенков темнее».

Замыкают первую десятку лента «Логан», финальная часть трилогии о Росомахе с Хью Джекманом, мультфильм «Гадкия я 3» и фильм «Великая стена» с Мэттом Деймоном