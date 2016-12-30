Актеру Яну Цапнику запретили въезд в Украину

Служба безопасности Украины запретила въезд в страну российскому актеру Яну Цапнику, который сыграл роль боевика «ДНР» фильме «Военный корреспондент», показанном в России. Об этом сообщил председатель Нацсовета по ТВ Юрий Артеменко

По его словам, один из украинских телеканалов планирует показ новогоднего шоу с участием Цапника.

Также он отметил, что обратился в СБУ с просьбой проверить информацию об угрозе национальной и информационной безопасности Украины со стороны актера. В ведомстве в свою очередь сообщили о запрете ему въезда в Украину сроком на 5 лет.

«Если Ян Цапник действительно принимает участие в «новогоднем огоньке» на «Интере», надеюсь, что телеканал обратит внимание на информацию от СБУ и своевременно приведет свой эфир в соответствие», - добавил глава Нацсовета.