В Крыму начались массовые отключения электричества

В Крыму из-за ветра до 15 м/с и снега начались отключения в электрических сетях 35 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 610 кВ, сообщает российское Минэнерго
Так, без электроснабжения остается часть бытовых потребителей – около 27,8 тыс. человек в городах Судак и Джанкой, в 88 населенных пунктах Симферопольского, Красно-Перекопского, Феодосийского, Керчинского, Евпаторийского и Первомайского районов.
Мощность отключенных потребителей – 15,48 МВт.
Энергетики пытаются организовать временное электроснабжение социально значимых объектов.
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