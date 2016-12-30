Старые военные билеты считаются действительными по всей территории Украины и не подлежат обмену на военные билеты нового образца

Указом президента Петра Порошенко в Украине утвержден новый военный билет. В частности, указом утверждены новые положения о военном билете для лиц рядового, сержантского и старшинского состава и положение о военном билете для офицера запаса, а предыдущие признаны утратившими силу.

Также в документе указано, что военные билеты, выданные до вступления в силу нового образца, считаются действительными по всей территории Украины и не подлежат обмену на военные билеты нового образца.

Теперь военные билеты выдаются не только районными или городскими военными комиссариатами во время призыва или принятия граждан на военную службу, но и подразделениями Службы внешней разведки после увольнения ее военнослужащего в запас.

Соответственно, выдачу, хранение, заполнение и уничтожение военных билетов проводят в порядке, установленном не только Минобороны и СБУ, но и Службой внешней разведки.

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