Апелляционный суд определит где будут судить полицейского Олейника

30 декабря состоялось подготовительное заседание суда, Олейнику продлили меру пресечения в виде личного обязательства и отстранили от работы полицейского еще на два месяца

Уголовное дело полицейского Олейника, которого обвиняют в убийстве 17-летнего подростка при погоне за BMW в Киеве, передано в Апеляционный суд для определения подсудности, сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

30 декабря в Голосеевском суде столицы прошло подготовительное заседание, на котором подсудимому продлили срок меры пресечения в виде личного обязательства и отстранение от должности патрульного на два месяца, то есть до 27 февраля 2017.

Преследование автомобиля BMW, в котором участвовал Олейник проходило на территории нескольких районов столицы и в ее окрестностях, поэтому коллегия судей Голосеевского райсуда приняла решение направить обвинительный акт в Апелляционный суд для определения подсудности.

Ранее «Комментарии» писали о том, что патрульный полицейский Сергей Олейник, нанесший смертельное огнестрельное ранение подростку во время погони за BMW 7 февраля 2016 года, хотел остановить машину, а не убить человека.