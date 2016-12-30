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общество

Апелляционный суд определит где будут судить полицейского Олейника

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Преследование авто проходило по нескольким районам города, потому возник вопрос какой суд будет слушать дело

30 декабря состоялось подготовительное заседание суда, Олейнику продлили меру пресечения в виде личного обязательства и отстранили от работы полицейского еще на два месяца

Уголовное  дело полицейского Олейника, которого обвиняют в убийстве 17-летнего подростка при погоне за BMW в Киеве,  передано в  Апеляционный суд для определения подсудности, сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

30 декабря в Голосеевском суде столицы прошло подготовительное заседание, на котором  подсудимому продлили  срок меры пресечения в виде личного обязательства и отстранение  от должности патрульного на два месяца, то есть до 27 февраля 2017.

Преследование автомобиля BMW, в котором участвовал Олейник  проходило на территории нескольких районов столицы и в ее окрестностях, поэтому  коллегия судей  Голосеевского райсуда  приняла решение направить обвинительный акт в Апелляционный суд для определения подсудности.

Ранее «Комментарии» писали о том, что  патрульный полицейский Сергей Олейник,  нанесший смертельное огнестрельное ранение подростку во время погони за BMW 7 февраля 2016 года, хотел остановить машину, а не убить человека.

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Теги: стрельба, полиция

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