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общество

В Крыму без света сидят 88 населенных пунктов

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Без света остались 88 населенных пунктов Крыма

В Крыму из-за плохой погоды отключили электричество в  88 населенных пунктах, сообщает Минэнерго России.

Проблемы начались в 11:00 по местному времени (совпадает с московским). «Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей (около 27 800 человек) в городах Судак и Джанкой, в 88 населенных пунктах Симферопольского, Красно-Перекопского, Феодосийского, Керчинского, Евпаторийского и Первомайского районов», — говорится в сообщении министерства. 

Энергетики принимают меры по организации временного электроснабжения социально значимых объектов. 

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что поручение устранить неполадки уже дано. «Думаю, что все закончится благополучно, Новый год крымчане все со светом встретят» - сказал он.

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Теги: свет, Крым

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