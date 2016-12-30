В поезд на Перемышль попались контрабандистки

Двум украинкам могут аннулировать документы о малом пограничном движении

В новом скоростном поезде «Интерсити» сообщением Киев – Перемышль зафиксирован первый случай провоза контрабанды, сообщает Корреспондент.net со ссылкой на сайт Таможенной службы Польши.

В среду, 28 декабря, во время таможенного контроля поезда в Медыке польские таможенники обнаружили у двух пассажирок сигареты без акцизных знаков Польши.

Две украинки спрятали 156 пачек сигарет в верхней одежде и коробке из-под фруктового сока. По данному факту открыли уголовное производство.

Женщинам могут аннулировать документы о малом пограничном движении, на основании которых они ехали в Польшу.