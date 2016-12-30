В поезд на Перемышль попались контрабандистки

Двум украинкам могут аннулировать документы о малом пограничном движении
В новом скоростном поезде «Интерсити» сообщением Киев – Перемышль зафиксирован первый случай провоза контрабанды, сообщает Корреспондент.net со ссылкой на сайт Таможенной службы Польши.
В среду, 28 декабря, во время таможенного контроля поезда в Медыке польские таможенники обнаружили у двух пассажирок сигареты без акцизных знаков Польши.
Две украинки спрятали 156 пачек сигарет в верхней одежде и коробке из-под фруктового сока. По данному факту открыли уголовное производство.
Женщинам могут аннулировать документы о малом пограничном движении, на основании которых они ехали в Польшу.
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Теги: интерсити, Перемышль, поезд, контрабандисты
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