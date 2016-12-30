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общество

Проект «брак за сутки» расширил географию

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В июле в стране запущен пилотный проект по регистрации экспресс-браков

Теперь стать молодоженами в течение 24 часов можно еще в восьми городах Украины

Кабинет Министров запустил пилотный проект по регистрации бракосочетания в течение 24 часов в Виннице, Днепре, Луцке, Николаеве, Каменец-Подольском (Хмельницкая область), Ровно, Житомире и Харькове. Об этом говорится в распоряжении правительства №1068 от 28 декабря, передают Українські Новини.

В рамках пилотного проекта минимальный срок для регистрации брака с момента подачи заявления будет сокращен с 30 дней до 1 суток.

Ранее Минюст прогнозировал, что с 2017 года возможно распространение данной услуги на все регионы.

Как сообщали Українські Новини, 14 августа стартовал проект по заключению экспресс-браков.

13 июля Кабинет Министров запустил пилотный проект по регистрации бракосочетания в течение 24 часов в пяти городах Украины – Киеве, Херсоне, Одессе, Львове, Мариуполе и Северодонецке.

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Теги: брак, проект, Минюст

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