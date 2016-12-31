Подведены скорбные итоги по ДТП в Украине

Одна из главных причин автоаварий в нашей стране – нарушение скоростного режима

В этом году на дорогах Украины погибли 3 тыс. человек, еще 30 тыс. получили телесные повреждения.

Всего с начала года в Украине произошло 138 тыс. 261 ДТП, в 23 тыс. 506 из которых пострадали люди. (Для сравнения: за аналогичный период прошлого года – 119 тыс. 175 аварий соответственно).

В среднем на дорогах Украины каждые четыре минуты происходит ДТП. Больше всего их зарегистрировано в Киеве – почти 39 тыс. Более 10 тыс. ДТП произошло в этом году в Днепропетровской, Харьковской и в Одесской областях.

Самыми опасными трассами признаны Киев – Чоп (553 ДТП), Киев – Одесса (236 ДТП) и Киев – Харьков – Должанский (218).

Среди основных причин ДТП в нашей стране – нарушение скоростного режима, нарушение правил маневрирования, управление в нетрезвом состоянии и нарушение ПДД пешеходами.