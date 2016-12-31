К Новому году в Лукьяновский СИЗО пытались передать около 250 литров алкоголя

Для поддержания правопорядка в СИЗО в праздники привлечен спецназ

По словам начальника СИЗО Александра Васюка, существенное увеличение количества посетителей и передач добавило головной боли сотрудникам тюрьмы – к праздникам в посылки прячут не только всякие вкусные вещи, но большое количество алкоголя и наркотиков. Только за пару дней накануне было изъято около 250 литров алкоголя, который пытались незаметно передать заключенным, сообщают Українські Новини.

Васюк отмечает, что в такой рутине ни о какой подготовке к праздникам и речь идти не может – нет ни елки, ни каких-либо торжественных мероприятий. Наоборот, существенно усилен режим охраны СИЗО, для поддержания правопорядка привлечен спецназ.