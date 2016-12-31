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общество

Селедку под шубой признали самым экзотическим новогодним блюдом

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Selyodka pod Shuboy – лидер в перечне уникальных блюд, составленном каналом CNN

Среди конкурентов селедки – польские «пироги», гусь, фаршированный яблоками, каштанами и черносливом, и другие блюда

Канал CNN включил шубу в список самых экзотических блюд в разных странах, которые готовят на Рождество и Новый год, сообщают Вести.

Список блюд опубликован на сайте канала. «Конечно, самое экзотическое блюдо в этом списке – это русская «селедка под шубой», которая представляет собой слоистый салат, который потребляется во многих русских семьях в течение праздников», – говорится в описании.

В Польше очень чтут традиции, а Рождество является одним из самых любимых праздников. Едва ли не в каждой семье на праздничный ужин готовят вареники, которые здесь называют pierogi. Их подают со сметаной либо со шкварками и луком.

В списке находятся также гусь, которого готовят в Германии (Weihnachtsgans), фаршированный яблоками, каштанами и черносливом. Его едят вечером накануне праздника, а затем, не дожидаясь утра, вручают друг другу подарки.

В Италии сочельник принято называть Праздником семи рыб. Причем она должна быть приготовлена разными способами – жареной, в томатном соусе, фаршированной.

На Филиппинах обязательной частью любого пиршества является наличие блюда под названием лечон. Это целиком зажаренный на вертеле поросенок.

В Пуэрто-Рико Рождество – один из главных праздников в году, поэтому его отмечают на широкую ногу – с конца ноября и до начала января. И еда, конечно же, играет очень важную роль. Среди прочих блюд обязательным является arroz con gandules – рис с горохом, соусом софрито и чесноком.

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Теги: селедка, блюдо, Новый год

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