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В новый год страна войдет без снега, но с морозцем

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Новый год украинцы встретят без снега

В ближайшие сутки погоду в Украине будет определять сухая, умеренно холодная воздушная масса, осадков не ожидается

Об этом сообщает 31 декабря Интерфакс-Украина, со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

На дорогах местами гололедица. Ветер западный, 5–10 м/с.

Температура воздуха ночью 3–8° мороза, в восточных, большинстве южных, Днепропетровской области, в Закарпатье и в Карпатах местами 10–15° мороза; днем от 3° мороза до 2° тепла, в западных и Одесской областях до 5° тепла.

В Киеве – без осадков. Температура воздуха ночью 3–5° мороза, днем около 0°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 1 января самая высокая температура днем была +7,4 в 1973 году, самая низкая ночью -22,8 – в 1896, 1909, 1970 годах.

2 января – без осадков, лишь днем в западных и северных областях небольшой мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер преимущественно западный, 5–10 м/с.

Температура воздуха ночью 3–8°, в Закарпатье и в Карпатах 9–14° мороза; днем от 3° мороза до 2° тепла, на юге до 5° тепла.

В Киеве – без осадков. Температура воздуха ночью 3–5° мороза, днём 0–2° тепла.

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Теги: погода, снег, мороз

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