Народный депутат, защищаясь от нападавшего, применил огнестрельное оружие

Сергей Пашинский стал жертвой нападения и был вынужден стрелять в нападавшего

Вечером в субботу, 31 декабря, в одном из сел Васильковского района Киевщины между местным жителем и одним из народных депутатов возник конфликт. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киевской области.

Народный депутат около 17.00 возвращался домой. В одном из сел Васильковского района автомобиль нардепа свернул на неосвещенную часть дороги, посреди которой был оставлен микроавтобус без габаритных огней. Водитель едва смог избежать столкновения. Депутат вышел из салона автомобиля, чтобы выяснить, в чем дело. На замечания и просьбы переставить машину один из двух неизвестных мужчин в состоянии алкогольного опьянения начал двигаться на депутата со стеклянной бутылкой и угрозами убийства. Нардеп из собственного оружия сделал предупредительный выстрел в воздух, но это не остановило хулигана – он бутылкой ударил депутата по голове и сбил его с ног. Уже лежа на земле, депутат выстрелил в ногу нападавшему.

После этого народный депутат предоставил раненому неотложную медицинскую помощь, вызвал скорую и наряд полиции. 38-летнему жителю Васильковского района оказана медицинская помощь.

На данный момент все участники происшествия установлены, полицейские выясняют обстоятельства инцидента.

Как оказалось, народным депутатом, подвергнувшимся нападению, оказался Сергей Пашинский, председатель парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны. На своей странице в Facebook он прокомментировал инцидент.