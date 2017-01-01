В Киеве пройдут маршем в честь Бандеры

Факельное шествие состоится по случаю 108-й годовщины со дня рождения лидера организации украинских националистов

В столице в воскресенье пройдет шествие в честь дня рождения лидера организации украинских националистов. По информации пресс-службы партии «Свобода», марш начнется в 18.00 и пройдет по центральным улицам Киева: бульвару Тараса Шевченко и Крещатику, а завершится на Майдане Незалежности, сообщает РИА Новости.

Сторонники партии «Свобода» в воскресенье вечером традиционно проведут факельное шествие в центре Киева по случаю 108-й годовщины со дня рождения лидера организации украинских националистов Степана Бандеры.

В прошлом году шествия прошли не только в Киеве, но и во Львове и Одессе. Бандера (1909–1959) был лидером Организации украинских националистов, одним из главных инициаторов создания Украинской повстанческой армии (УПА), целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА действовала преимущественно в Западной Украине.