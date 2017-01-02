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общество

МИД Украины предупреждает о возможной отмене авиарейсов в ОАЭ

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Cложные погодные условия могут продлиться еще несколько дней

С 29 декабря 2016 года из-за сложных погодных условий в аэропортах города Дубай и Шарджа было отменено или перенесено большое количество рейсов

Министерство иностранных дел предупредило граждан Украины о возможной отмене авиарейсов в Объединенные Арабские Эмираты в связи со сложными погодными условиями, сообщает департамент консульской службы МИД Украины в понедельник.

Ранее в украинских СМИ появилась информация о том, что туристы из Украины трое суток не могли улететь из аэропорта Шарджа (ОАЭ).

«Начиная с 29 декабря 2016 года из-за сложных погодных условий (густой туман) в аэропортах города Дубай и Шарджа (ОАЭ) было отменено или перенесено большое количество рейсов… В этой связи предупреждаем граждан Украины, которые планируют свои путешествия, о возможности дальнейшей отмены/задержки рейсов в ОАЭ, а также значительном сроке ожидания следующих рейсов», – говорится в сообщении.

В департаменте консульской службы украинского МИД также отметили, что вероятность того, что сложные погодные условия продлятся еще несколько ближайших дней, достаточно высока.

Фото: Telegraf-EPA

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Теги: авиарейсы, туман, ОАЭ

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