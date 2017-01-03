Украине грозят морозами до -26 градусов

Понижение температуры ждут на Рождество

Гидрометеоцентр прогнозирует в Украине резкое похолодание. Понижение температуры ожидается в Рождественский сочельник, в субботу, 6 января.

По данным синоптиков, в центральных и западных областях страны ожидается 10-16 градусов мороза. На востоке и юге Украины – 6-8 градусов мороза.

А на Рождество прогнозируют крепчание мороза до 10-26 градусов по всей Украине.

Ранее "Комментарии" писали о том, что составлен рейтинг елок в украинских городах по высоте.