Украине грозят морозами до -26 градусов

Понижение температуры ждут на Рождество
Гидрометеоцентр прогнозирует в Украине резкое похолодание. Понижение температуры ожидается в Рождественский сочельник, в субботу, 6 января.
По данным синоптиков, в центральных и западных областях страны ожидается 10-16 градусов мороза. На востоке и юге Украины – 6-8 градусов мороза.
А на Рождество прогнозируют крепчание мороза до 10-26 градусов по всей Украине.
Ранее "Комментарии" писали о том, что составлен рейтинг елок в украинских городах по высоте.
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