Дело о стрельбе нардепа Пашинского будет расследовать прокуратура

Следователи прокуратуры проведут допросы и назначат экспертизы

Киевская облпрокуратура займется расследованием уголовного производства по факту стрельбы, которую открыл народный депутат Украины Сергей Пашинский. Инцидент произошел 31 декабря под Киевом. На дороге в одном из сел Васильковского района Киевской области Пашинский произвел выстрел в мужчину и прострелил ему ногу.

Напомним, что свою версию случившегося нардеп изложил на своей странице в Facebook.

«Возвращаясь около 17:00 домой, мы с женой чуть не въехали в авто с выключенными габаритами среди неосвещенной дороги в лесу. Я решил выйти из машины, чтобы обратить внимание людей, которые были рядом с машиной, на опасность, которой они подвергают других водителей, фактически перегородив дорогу в темное время суток. Наша просьба хотя бы включить «аварийку» неожиданно очень разозлила одного из мужчин, стоявшего рядом с машиной, как оказалось, очень нетрезвого. Он бросился на меня с бутылкой в руке и угрозами убить нас. Я имел пистолет, сделал предупредительный выстрел в воздух. Нападающего это не остановило, он сильно ударил меня бутылкой по голове, я упал на землю. Мне удалось остановить обидчика, только когда лежа выстрелил ему в ногу», – написал в соцсети Сергей Пашинский.

Издание «Страна» встретилось с раненым мужчиной – Вячеславом Химикусом. Он подтвердил, что конфликт возник из-за невключенных габаритных огней сломаннго автомобиля, который Химикус помогал владельцу оттолкать с дороги. По словам раненого, Пашинский целился из пистолета ему в грудь и только потому, что мужчине удалось ударить вооруженного нардепа по голове, ранение он получил в ногу. В противном случае последствия могли бы быть куда более серьезными.

Теперь участниками инцидента, который расследуется как хулиганство, займутся следователи прокуратуры, которые проведут допросы и воспроизведение обстоятельств события, назначат необходимые экспертизы.

«Уголовные производства, возбужденные по факту инцидента при участии народного депутат Сергея Пашинского, будет расследовать Киевская областная прокуратура», - сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

Ранее «Комментарии" писали о том, что Сергей Пашинский заявил, что открыл стрельбу в целях защиты.