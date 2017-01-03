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Выжившая под пулями стрелка в Стамбуле украинка рассказала жуткие подробности

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Стрелок бы л одет во все черное и расстреливал все на своем пути

По словам очевидицы, теракт произошел в очень охраняемом клубе, где охрана стояла через каждый метр

Украинка Наташа Вольнова  в новогоднюю ночь оказалась в эпицентре теракта в Стамбуле, где в ночном клубе неизвестный расстрелял 39 человек. О своих впечатлениях о страшном происшествии девушка рассказала журналистам российского  телеканала «Дождь».

«Это очень недешевое место. Нам его бронировала компания, входной билет стоил $500. Там всегда отдыхали очень непростые люди, я в этом клубе была два раза, то есть я примерно знала, что и где находится. Это самый охраняемый клуб, каждый метр стояла охрана. Тебя обыскивали и осматривали, туда просто пройти сквозь охрану, это невозможно. Поэтому, скорее всего, он обстреливал все на своем пути, только таким образом он смог бы попасть внутрь. Клуб был полностью забит.

Случилось все примерно в 1:15 по турецкому времени, то есть через час после Нового года. Изначально, все, что мы слышали, — мы думали, что это просто салюты. До того момента, когда мы не заметили, что люди начинают падать и прятаться. И когда ты уже слышишь, что это явно не салюты, тогда ты понимаешь, что что-то происходит не то. Я не видела его лицо, я видела его со спины. Странно было то, что когда выстрелы шли, интересно, как будто ни с одного места, а с разных, как минимум, с двух концов. Но это предположение, лично то, что ты слышишь, закрыв глаза, и пытаешься закрыть уши, но не получается. Потому что тебя эти выстрелы оглушают.

Я думаю, что был не один человек, но видела я одного. Мы просто прятались, кто где мог. Когда я увидела, что люди просто падают, что стреляют, я наклонилась за сумочкой, которая лежала на диване и просто упала вниз, то есть я пыталась не смотреть, что и как происходит. Лежала под столом и придвинула к себе еще один столик, потому что рядом было два стола, чтобы ничего не видеть и не слышать. Максимально просто спрятаться, потому что этот человек на своем пути расстреливал просто все, он не смотрел кто, что, где и как. И это происходило в двух метрах от меня. Сначала СМИ и журналисты писали, что нападавший, наверное, был в костюме Санта-Клауса. Он не был в костюме Санта-Клауса, я видела человека в черной шапке и черной одежде. Он просто расстреливал все на своем пути.

По моим ощущениям, это продолжалось полчаса, но активная фаза — минут 15», - расскзала Наташа Вольнова.

Ранее«Комментарии» писали о том, что в интернете появилось видео стамбульского стрелка.

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Теги: стрелок, Стамбул, теракт

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