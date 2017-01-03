Адвокаты Януковича требуют допросить его по видеосвязи по делу о госизмене

Защита экс-президента Украины подала в Окружной киевский административный суд иск к Печерскому райсуду, который ранее отказал Виктору Януковичу в проведении видеодопроса
Адвокаты бывшего президента Украины Виктора Януковича требуют обеспечить их подзащитному дачу показаний в деле о государственной измене. Об этом пишет ТАСС со ссылкой пресс-службу адвокатского объединения «Авер Лекс», которое представляет интересы Януковича.
«Адвокаты Виктора Януковича обратились в Окружной административный суд города Киева с иском к Печерскому районному суду столицы об обеспечении конституционного права их клиента на правосудие и на дачу показаний по делам, по которым ему выдвигаются подозрени», - сообщили в пресс-службе.
Защита требует признания противоправным решения Печерского суда Киева об отказе провести допрос Януковича в режиме видеоконференции по делу о госизмене.
«Надеемся, что решением Окружного административного суда города Киева суд будет обязан выполнить требования статей 55 и 129 Конституции Украины, статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, Международного пакта о гражданских и политических правах человека и допросить Виктора Януковича лично», - пояснил адвокат экс-президента Виталий Сердюк и добавил, что без допроса Януковича в возбужденном в отношении него деле будет невозможно объективно установить истину.
Ранее «Комментарии» писали о том, что суд отказал Виктору Януковичу в допросе по видеосвязи, а 28 декабря заседание Печерского суда по делу о госизмене Януковича перенесли на неопределенный срок.
Читайте новости Comments.UA в социальных сетях
Последние новости
|
15:02
|
14:42
Президент Южной Кореи не явилась на суд по делу об ее импичменте
|
14:34
Специалисты назвали 5 проблем со здоровьем, которые вызывает диабет
|
14:23
Последние статьи
Регионы
Партнеры портала
0