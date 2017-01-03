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общество

Адвокаты Януковича требуют допросить его по видеосвязи по делу о госизмене

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Защитники Януковича считают, что без его допроса невозможно будет установить истину

Защита экс-президента Украины подала в Окружной киевский административный суд иск к  Печерскому райсуду, который ранее отказал Виктору Януковичу в проведении видеодопроса 

Адвокаты  бывшего президента Украины Виктора Януковича  требуют обеспечить их подзащитному дачу показаний в деле о государственной измене. Об этом пишет ТАСС со ссылкой пресс-службу адвокатского объединения «Авер Лекс», которое представляет  интересы Януковича.

«Адвокаты Виктора Януковича обратились в Окружной административный суд города Киева с иском к Печерскому районному суду столицы об обеспечении конституционного права их клиента на правосудие и на дачу показаний по делам, по которым ему выдвигаются подозрени», - сообщили в пресс-службе.

Защита требует признания противоправным решения Печерского суда Киева об отказе провести допрос Януковича в режиме видеоконференции по делу о госизмене.

«Надеемся, что решением Окружного административного суда города Киева суд будет обязан выполнить требования статей 55 и 129 Конституции Украины, статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, Международного пакта о гражданских и политических правах человека и допросить Виктора Януковича лично», - пояснил адвокат экс-президента Виталий Сердюк и добавил, что  без допроса Януковича в возбужденном в отношении него деле  будет невозможно объективно установить истину.

Ранее «Комментарии» писали о том, что суд отказал Виктору Януковичу в допросе по видеосвязи, а 28 декабря заседание Печерского суда по делу о госизмене Януковича перенесли на неопределенный срок.

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Теги: Янукович, суд, госизмена

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