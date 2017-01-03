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общество

Двое мужчин планировали повторный поджог квартиры мэра Херсона

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9 ноября задержанные уже поджигали квартиру городского головы Херсона

Поджигателей задержали на автовокзале Херсона

В Херсоне задержаны двое подозреваемых в поджоге квартиры  городского головы Владимира Николаенко, который произошел ночью 9 ноября 2016 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Херсонской области.

 Сообщается, что 31-летнего уроженца Луганской области арестовали  на 2 месяца, а 29-летнего херсонца поместили под домашний арест. Обоих мужчин задержали на международном автовокзале Херсона 31 декабря 2016 года. По данным полиции, они планировали повторный поджог квартиры мэра и уже  купили  воспламеняющуюся жидкость.

Ранее «Комментарии»%20писали%20о%20том,%20что%20более%20900%20автомобилей%20сожжены%20или%20повреждены%20в%20результате%20поджога%20во%20Франции%20в%20новогоднюю%20ночь." target="_blank">«Комментарии» писали о том, что более 900 автомобилей сожжены или повреждены в результате поджога во Франции в новогоднюю ночь.

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Теги: поджог, Херсон

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