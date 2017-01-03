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общество

Министр предлагает вернуть в Украину останки Бандеры и Шухевича

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Омелян высказал свое мнение в соцсети

Владимир Омелян считает, что последний приют похороненым не на родине известным украинцам должна дать украинская земля

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян  предложил  вернуть в Украину  останки лидера ОУН Степана Бандеры, главнокомандующего УПА Романа Шухевича и других известных украинцев.  Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Они должны вернуться домой. Дорошенко, Головатый, Олесь, Бандера, Шухевич, Коновалец, Скоропадский, Петлюра, Винниченко... Все сотни героев, которые жили Украиной, а Украина жива благодаря их жертвенности. Последний приют должна дать украинская земля, в Украинском Пантеоне, а не кладбища мира», –  написал в соцсети  Омелян.

Ранее «Комментарии" писали о том,  что стало известно как будут хоронить жертв крушения самолета Минобороны РФ, на борту которого было  92  человека.

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Теги: останки, перезахоронение

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