Абоненты Lanet распрощаются с телеканалом «Интер»

С 11 января Lanet прекращает ретранслировать каналы медиагрупы «Интер Медиа Групп»

Киевский провайдер кабельного телевидения и интернета «Ланет» принял решение с 11 января прекратить ретранслировать каналы медиагрупы «Интер Медиа Групп».

Об этом сообщает Капитал со ссылкой на Facebook директора провайдера Мариана Ивасюка.

«Стимулируя медиагруппы к конкуренции, в 2017 году в нашей кабельной сети будут ретранслироваться каналы только трех из четырех медиагрупп. Основываясь на текущих рейтингах телесмотрения, группой не попавшей в число остающихся, стала Inter Media Group», – написал он.

По его словам, вместо телеканалов «Интер Медиа Групп» провайдер будет транслировать телеканалы, не входящие в медиагруппы, такие так «Правда Тут», English club, ATR и другие.

Ивасюк добавил, что «Ланет» достиг с медиагруппами компромисса по всем критическим вопросам.

Ранее «Ланет» заявлял, что отключит с 1 января каналы крупнейших медиагрупп, если они не изменят условия своих требований относительно введения для провайдеров абонплаты за трансляцию каналов.

Компания «Ланет» предоставляет услуги кабельного телевидения и доступа к Интернету в большинстве районов Киева.

«Интер Медиа Групп» одна из крупнейших украинских медиагрупп, в которую входят телеканалы «Интер», НТН, К1, К2, «Мега», «Пиксель», Zoom, «Enter-фильм», «Интер +».