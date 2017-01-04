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общество

Всеукраинский профсоюз работников образования требует от руководства государства защитить «АТБ» от рейдеров

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АТБ-Маркет

Свободный профсоюз образования и науки Украины обратилась к Президенту Украины, Кабинету Министров Украины, Верховной Рады Украины, Генеральной прокуратуры Украины с требованием защитить представителей социально ответственного бизнеса от давления мошенников и аферистов.

В своем обращении к руководству государства педагоги отмечают использовании грязных информационных технологий против украинской торговой сети АТБ, одного из крупнейших налогоплательщиков в стране.

«Сегодня такая технология широкое распространение и используется против украинского частного бизнеса на заказ рейдеров и бандитов, которые занимаются преступной деятельностью. Их цель проста: путем информационных фейков, манипуляций, PR-технологий, «мыслей» псевдо-экспертов и продажных политиков давить на честный бизнес, предлагая владельцам откупиться, или же полностью передать контроль над предприятием », - говорится в обращении.

По мнению профсоюзников, нынешняя информационная волна по дискредитации торговой сети АТБ является элементом спланированной заказной грязной кампании, цель которой - смена собственника социально ответственного бизнеса.

«Группа политических рейдеров начала и продолжает циничную атаку, распространяя в украинских СМИ ложь о якобы нарушении законодательства упомянутым предприятием. Кстати, торговая сеть «АТБ» в течение 2014-2016 годов оплатила в виде налогов в бюджет Украины 9000000000 350000000 гривен », - заявляют педагоги.

«Из этих денег можно в течение целого года платить пенсии 600 000 тысячам украинских пенсионеров. Сеть АТБ обеспечивает работой 50 000 украинских граждан по всей стране и продолжает увеличивать количество рабочих мест », - говорится в заявлении.

Члены профсоюза призвали всех неравнодушных защитить социально ответственный бизнес от «преступных намерений воры и бандитов».

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Теги: атб, АТБ-маркет, профсоюз образования и науки Украины, рейдерство

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