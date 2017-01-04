Прах Александра Олеся может упокоиться в Тернополе

Город предложил профинансировать расходы на транспортировку из Праги и перезахоронение

Вчера СМИ сообщили о скандале из-за могилы известного украинского писателя Александра Олеся, которая находилась в Чехии. Останки писателя и его жены после эксгумации были перемещены в депозитарий кладбища до решения вопроса о месте его захоронения. Ранее тело украинского писателя, который в 1944 году был похоронен на Ольшанском кладбище в Праге, принудительно эксгумировали. Процедура была проведена из-за неуплаты ренты за место на кладбище.

Сегодня стало известно, что мэрия Тернополя готова профинансировать перевозку и перезахоронение праха Александра Олеся.

Об этом заявил мэр города Сергей Надал, сообщают Вести со ссылкой на местное издание Погляд.

«Как городской голова Тернополя и представитель общины нашего города я предложил перезахоронить в Тернополе выдающегося украинского писателя, поэта, драматурга, представителя символизма Александра Кандыбу (псевдоним Александр Олесь). Мэрия Тернополя готова профинансировать перевозки и перезахоронения Александра Олеся. Ни я лично, ни община Тернополя не могут спокойно смотреть на ситуацию, которая сложилась в столице Чехии Праге, где останки известного украинского писателя Александра Олеся, который похоронен в Чехии были принудительно эксгумированы», – сказал тернопольсктй городской голова.

Мэрия Тернополя предложила потомкам Кандыбы-Олеся несколько вариантов для захоронения в Тернополе, в том числе в будущем Пантеоне Героев в Парке Славы.