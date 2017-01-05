Жительница Канады увидела во сне цифры, принесшие ей четыре миллиона долларов США

До выигрыша женщина 27 лет заполняла лотереи одной и той же комбинацией цифр

Выигравшая в лотерею 5,3 млн канадских долларов (около 4 млн долларов США) жительница Канады Ольга Бено утверждает, что принесшую ей удачу комбинацию цифр она увидела во сне еще в 1989 году. Об этом сообщает ВВС.

К моменту крупного выигрыша, который состоялся в середине декабря, Ольга Бено играла в лотереи уже 27 лет и заполняла их одной и той же комбинацией цифр.

«Я знаю числа наизусть, и мне показалось, что после розыгрыша я увидела их на телеэкране, но у меня не очень хорошее зрение, поэтому я просто решила об этом забыть», - делится женщина и добавляет, что на следующий день информация о ее выигрыше подтвердилась.

Любопытно, что около десяти лет назад у Ольги Бено нашли рак. Борясь с болезнью, ей пришлось продать дом, чтобы профинансировать терапию. Выигранные деньги женщина хочет использовать для приобретения нового дома.

Ранее "Комментарии" писали о том, что коммунисты Испании выиграли в лотерею 56 млн евро.