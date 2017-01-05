Из Львовской галереи искусств исчезли ценности на десятки миллионов долларов

О пропаже раритетных манускриптов стало известно во время проверки

Генеральный директор Львовской галереи искусств Тарас Возняк заявил об исчезновении раритетных манускриптов, стоимость которых на черном рынке может доходить до десятков миллионов долларов. Об этом пишет Zaxid.net.

По словам Тараса Возняка, о пропаже ценностей стало известно во время проверки. Но она пока коснулась только кириллических старопечатных книг.

«Очевидно, что разворовывалось все это десятилетиями. Мы пока еще не проверяли старинные книги на немецком, польском и других языках. Они еще больше импортопривлекательны», - заявил гендиректор галереи и добавил, что уже обратился в СБУ и полицию.

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