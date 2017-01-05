На Рождество Украину заметет снегом

В Одесской и Николаевской областях прогнозируют до 35 см снежного покрова

О сильных снегопадах в период с 6 по 8 января украинцев предупредила пресс-служба ГосЧС Украины на своей странице в Facebook.

Ожидается, что в Украину придет активный циклон с Черного моря.

«На территории Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Сумской, южных районов Киевской, восточных районов Винницкой областей ожидаются сильные снегопады с образованием снежного покрова высотой 25-30 см, в Одесской и Николаевской - до 35 см», - говорится в сообщении пресс-службы.

Также сообщается о резком снижении температуры в западных и северных областях страны - до 11-16 градусов мороза, а в Карпатах и Прикарпатье – до 20-25 градусов мороза.

Ранее "Комментарии" писали о том, что в Украину идут арктические морозы.