В Ровно пьяный полковник Генштаба ВСУ задержан за управление автомобилем

Нетрезвого мужчину, который собирался сесть за руль, заметили прохожие и пожаловались в полицию
Любопытный случай произошел в Ровно. Бдительные прохожие пожаловались патрульной полиции на то, что явно нетрезвый мужчина собирается сесть за руль авто на парковке рядом с развлекательными заведениями. Об этом пишет УНН.
Патрульные остановили его автомобиль на одной из центральных улиц города. ВыяснилосЬ. Что нетрезвым водителем оказался 53-летний полковник Генштаба ВСУ. Тест показал 0,84 промилле алкоголя в крови.
Составлен протокол об административном правонарушении по статье «Управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения».
Ранее«Комментарии» писали о том, что в Москве украинского чиновника времен Януковича подозревают в совершении резонансного ДТП.
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Теги: полковник, пьяный за рулем
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