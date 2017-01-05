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общество

В Ровно пьяный полковник Генштаба ВСУ задержан за управление автомобилем

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Полковника Генштаба ВСУ задержали на центральной улице Ровно

Нетрезвого мужчину, который собирался сесть за руль,  заметили прохожие и пожаловались в полицию

Любопытный случай произошел в Ровно. Бдительные прохожие пожаловались патрульной полиции на то, что явно нетрезвый мужчина собирается сесть за руль авто на парковке рядом с развлекательными заведениями.  Об этом пишет УНН.

Патрульные остановили его  автомобиль на одной из  центральных улиц  города. ВыяснилосЬ. Что нетрезвым водителем оказался  53-летний полковник Генштаба ВСУ.  Тест показал 0,84 промилле алкоголя в крови.

Составлен протокол об административном правонарушении по статье «Управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения».

Ранее«Комментарии» писали о том, что в Москве украинского чиновника времен Януковича подозревают в совершении резонансного ДТП.

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Теги: полковник, пьяный за рулем

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