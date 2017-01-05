В Ровно пьяный полковник Генштаба ВСУ задержан за управление автомобилем

Нетрезвого мужчину, который собирался сесть за руль, заметили прохожие и пожаловались в полицию

Любопытный случай произошел в Ровно. Бдительные прохожие пожаловались патрульной полиции на то, что явно нетрезвый мужчина собирается сесть за руль авто на парковке рядом с развлекательными заведениями. Об этом пишет УНН.

Патрульные остановили его автомобиль на одной из центральных улиц города. ВыяснилосЬ. Что нетрезвым водителем оказался 53-летний полковник Генштаба ВСУ. Тест показал 0,84 промилле алкоголя в крови.

Составлен протокол об административном правонарушении по статье «Управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения».

Ранее«Комментарии» писали о том, что в Москве украинского чиновника времен Януковича подозревают в совершении резонансного ДТП.