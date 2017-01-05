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общество

В Карпатах за сутки сошли три снежные лавины

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Две лавины в Карпатах сошли в среду, одна - в четверг

Снежные лавины остановили транспорт на трассах

Сегодня на трассу госзначения у села Деловое в Раховском районе сошла снежная лавина - 200 кубометров снега . Об этом сообщает на своей странице в Facebook  Укравтодор.

Из-за этого заблокированной оказалась   трасса  Н-09 Мукачево – Ивано-Франковск – Рогатин – Львов.

«Перекрыта одна полоса автодороги, движение осуществляется по другой полосе. Путь от снега расчищает фронтальный погрузчик», - говорится в сообщении. Ликвидация последствий схода снежной лавины продолжается.

Это  уже третья лавина за последние сутки. Первая сошла вчера в 15:30 на автомобильной дороге местного значения Нересница – Широкий Луг Тячевского района . Из-за этого был перекрыт 12-километровый участок дороги. Сейчас движение восстановлено.

Вторая лавина сошла вчера в 16:40 на автодороге Т-07-20 Межгорье – Колочава – Буштино. Там движение транспорта перекрыто и до сих пор устраняются последствия схода снежной лавины. 

Ранее "Комментарии" писали о том, что в Карпатах объявлена повышенная лавинная опасность.

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Теги: лавина, снег, Карпаты

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