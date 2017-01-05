Радиационный фон вокруг ЧАЭС снизился в два раза

После надвижки нового безопасного конфайнмента радиационный фон вокруг новой Арки Чернобыльской АЭС снизился более чем в два раза. Об этом сообщил заместитель директора технического по объекту Укрытие Сергей Кондратенко, передает пресс-служба ЧАЭС.
«Хоть до завершения строительства нового безопасного конфайнмента и ввода систем в проектный режим остается еще год, надвижка Арки уже повлияла на текущую безопасность объекта Укрытие. После установки НБК в проектное положение мощность дозы вокруг Арки снизилась более чем в два раза. Это свидетельствует о повышении безопасности на площадке», - сказал он.
По его словам Арка позволила исключить попадание атмосферных осадков вовнутрь Укрытия, что ранее являлось основным фактором деградации строительных конструкций объекта, переноса радиоактивных веществ как внутри объекта, так и за его пределы.
Кром того он отметил, что одним из важных факторов является в части повышения безопасности Укрытия является также отсутствие снеговой и ветровой нагрузки на его конструкции, поскольку все они сейчас надежно закрыты Аркой.
фото: 24tv.ua
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Теги: радиационный фон, арка, ЧАЭС
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