Радиационный фон вокруг ЧАЭС снизился в два раза

После надвижки нового безопасного конфайнмента радиационный фон вокруг новой Арки Чернобыльской АЭС снизился более чем в два раза. Об этом сообщил заместитель директора технического по объекту Укрытие Сергей Кондратенко, передает пресс-служба ЧАЭС.

«Хоть до завершения строительства нового безопасного конфайнмента и ввода систем в проектный режим остается еще год, надвижка Арки уже повлияла на текущую безопасность объекта Укрытие. После установки НБК в проектное положение мощность дозы вокруг Арки снизилась более чем в два раза. Это свидетельствует о повышении безопасности на площадке», - сказал он.

По его словам Арка позволила исключить попадание атмосферных осадков вовнутрь Укрытия, что ранее являлось основным фактором деградации строительных конструкций объекта, переноса радиоактивных веществ как внутри объекта, так и за его пределы.

Кром того он отметил, что одним из важных факторов является в части повышения безопасности Укрытия является также отсутствие снеговой и ветровой нагрузки на его конструкции, поскольку все они сейчас надежно закрыты Аркой.

фото: 24tv.ua