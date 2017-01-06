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общество

Большинство эмигрировавших в Эстонию – выходцы из Украины

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В 2016 году Эстония вынесла 1727 позитивных решений о выдаче срочного вида на жительство гражданам Украины

Новые граждане страны селятся в основном в Таллине и в Харьюмаа

За последние три года Эстония выдала почти 8500 видов на жительство выходцам из России и Украины.

По данным Министерства внутренних дел, в 2016 году Эстония вынесла 6711 позитивных решений о выдаче срочного вида на жительство, в том числе 1727 гражданам Украины и 1679 гражданам России. В 2015 году Эстония выдала срочный вид на жительство 4928 просителям, из которых 1610 были гражданами Украины, а 1237 – гражданами России. В 2014 году срочный вид на жительство получили 4060 человек, в том числе 1119 граждан России и 1087 граждан Украины, пишет Postimees.

Украинцы приезжают в Эстонию работать, россияне – для объединения с семьей

По словам советника по политике гражданства и миграции Министерства внутренних дел Киллу Вантси, по статистике большинство получивших в Эстонии срочный вид на жительство в 2016 году украинцев приехали сюда работать. Выходцам из России срочный вид на жительство выдается главным образом по причине семейной иммиграции. В таком случае человек переезжает в Эстонию к супругу или к другим родственникам.

Гражданам других стран вид на жительство в прошлом году выдавали значительно реже. В 2016 году срочный вид на жительство был выдан 221 гражданину США, 200 гражданам Нигерии, 187 индийцам и 186 белорусам. Представители этих же стран фигурируют и в топе выдачи видов на жительство в предыдущие годы. Так, граждане Нигерии ходатайствовали о срочном виде на жительство преимущественно для поступления в эстонские вузы.

Статистика не отражает граждан Евросоюза, которые для проживания в Эстонии не нуждаются в виде на жительство.

Большая часть эмигрантов селится в Таллинне или в Харьюмаа.

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Теги: Эстония, эмигранты, украинцы, граждане

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