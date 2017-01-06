МИР

УКРАИНА

false
КАТЕГОРИИ
РЕГИОНЫ
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ПРЕСС РЕЛИЗ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
ФОТО
ВИДЕО
KYIVWEEKLY
КОММЕНТАРИИ
Рейтинг губернаторов
Лицо украинской власти
Герои и Антигерои 2012 года
21 год независимости: превращение в украинца
Дневник эмигранта: Хорошо ли там, где нас нет?
ОНЛАЙН Трансляции
Верховная Рада VII созыва: кто есть кто
Словарь Януковича
общество

Захарченко опять грозится дойти до Киева (видео)

0

Александр Захарченко уже не раз озвучивает планы по захвату всей Украины

Руководитель так называемой ДНР анонсировал наступление ВСУ

Об этом он сказал в интервью якобы иностранным журналистам, видео которого было обнародовано на одном из сепаратистских ресурсов, передает «ДС».

«На сегодняшний момент те части и подразделения, которые сконцентрированы на передовой, с уверенностью позволят Украине начать несколько наступательных операций на разных участках фронта», – сказал он.

При этом Захарченко заявил, что в случае такого развития событий это будет «последним наступлением украинских войск».

Он также снова заявил о готовности захватить Киев.

«В следующий раз мы уже будем скорее всего разговаривать в Украине об Украине в Киеве», – пригрозил Захарченко.

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Теги: ДНР, Захарченко, Киев, наступление

Версия для печати

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"> Захарченко хочет сделать ДНР всю Донетчину

Захарченко хочет сделать ДНР всю Донетчину

"> Надежда Савченко пригласила украинцев на экскурсию в ДНР

Надежда Савченко пригласила украинцев на экскурсию в ДНР

"> Порошенко не в восторге от встречи Савченко с боевиками

Порошенко не в восторге от встречи Савченко с боевиками

"> В ДНР грозятся захватить юг Украины

В ДНР грозятся захватить юг Украины

Загрузка...

Последние новости

16:38

Очередные «предприниматели» хотели напоить сограждан паленой водкой (фото)

16:20

Какую болезнь вызывают оживленные автомагистрали, рассказали неврологи

16:19

О положительном воздействии на здоровье банана, картофеля и мучных изделий рассказали специалисты

16:05

Гриппом болеют уже около 3 млн. украинцев

Читать все »

Последние статьи

общество
Глоссарий 2016 года. Часть первая

Глоссарий 2016 года. Часть первая »

Звезды
Катя Осадчая периодически отдает сына на воспитание бывшему мужу.

Самые красивые мамочки украинского шоу-биза »

Здоровье
Турофобия - боязнь сыра

10 фобий, которые не лечатся »

Власть
партия Наш Край

Вечно перспективный «Наш край» »

Читать все »

Регионы

Одесса

Штормовое предупреждение в Одессе продлили

Штормовое предупреждение в Одессе продлили »

Донбасс

Спасатели Донетчины обратились к водителям из-за непогоды

Спасатели Донетчины обратились к водителям из-за непогоды »

Харьков

Подростка, который в новогоднюю ночь сломал ребра старушке, арестовали

Подростка, который в новогоднюю ночь сломал ребра старушке, арестовали »

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
LIVEBLOG
ФОТО
ВИДЕО
КОММЕНТАРИИ

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus
Интернет-ресурсам запрещено цитировать и воспроизводить текстовые материалы Информационно-аналитического портала «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua) без указания активной гиперссылки на www.comments.ua (не закрытой от индексирования поисковыми системами) непосредственно в тексте новости, не ниже второго абзаца, а также вносить изменения в тексты без письменного разрешения редакции портала. При воспроизведении или цитировании статей, опубликованных на портале «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua), нужно обязательно указывать имена авторов и источник заимствования. Запрещено перепечатывать, копировать или воспроизводить информацию, которая содержит ссылку на информационные агентства «Интерфакс-Украина», «Українськi новини», УНИАН. Фотографии и другие изображения принадлежат их авторам или правообладателям. Фотографии PHL можно использовать только с письменного разрешения редакции фотоагентства PHL.ua. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. Оценочные суждения не подлежат опровержению и доказыванию их правдивости. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. В разделе «Дайджест» публикуются материалы, ранее опубликованные другими СМИ. В разделе «Мнения» публикуются авторские материалы. Все комментарии, который оставляют читатели портала, публикуются на веб-сервисе Disqus (disqus.com) и редакция портала не несет за них ответственность.