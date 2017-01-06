Захарченко опять грозится дойти до Киева (видео)

Руководитель так называемой ДНР анонсировал наступление ВСУ
Об этом он сказал в интервью якобы иностранным журналистам, видео которого было обнародовано на одном из сепаратистских ресурсов, передает «ДС».
«На сегодняшний момент те части и подразделения, которые сконцентрированы на передовой, с уверенностью позволят Украине начать несколько наступательных операций на разных участках фронта», – сказал он.
При этом Захарченко заявил, что в случае такого развития событий это будет «последним наступлением украинских войск».
Он также снова заявил о готовности захватить Киев.
«В следующий раз мы уже будем скорее всего разговаривать в Украине об Украине в Киеве», – пригрозил Захарченко.
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Теги: ДНР, Захарченко, Киев, наступление
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