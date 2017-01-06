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общество

«Точно по адресу». Пьяный водитель врезался в припаркованный «Приус» патрульных

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Авто патрульных, попавшее в ДТП

ДТП произошло минувшей ночью на перекрестке проспекта Героев Сталинграда и улицы Морозова

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУ Национальной полиции в Харьковской области, около двух часов ночи 30-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21013» двигался по проспекту Героев Сталинграда со стороны улицы Аскольдовской. При этом он совершил наезд на стоящий автомобиль «Toyota Prius», за рулем которого находился 32-летний водитель, инспектор Патрульной полиции. Водитель и пассажир «ВАЗа», находившиеся в нетрезвом состоянии, получили травмы и были доставлены в больницу. Детали происшествия продолжают устанавливать следователи.

Фото: ГУ НП в Харьковской области

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Источник: «Харьков. Комментарии»

Теги: авария, дтп

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