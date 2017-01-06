«Точно по адресу». Пьяный водитель врезался в припаркованный «Приус» патрульных

ДТП произошло минувшей ночью на перекрестке проспекта Героев Сталинграда и улицы Морозова
Как сообщили в отделе коммуникаций ГУ Национальной полиции в Харьковской области, около двух часов ночи 30-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21013» двигался по проспекту Героев Сталинграда со стороны улицы Аскольдовской. При этом он совершил наезд на стоящий автомобиль «Toyota Prius», за рулем которого находился 32-летний водитель, инспектор Патрульной полиции. Водитель и пассажир «ВАЗа», находившиеся в нетрезвом состоянии, получили травмы и были доставлены в больницу. Детали происшествия продолжают устанавливать следователи.
Фото: ГУ НП в Харьковской области
Читайте новости Comments.UA в социальных сетях
Источник: «Харьков. Комментарии»
Последние новости
|
16:38
Очередные «предприниматели» хотели напоить сограждан паленой водкой (фото)
|
16:20
Какую болезнь вызывают оживленные автомагистрали, рассказали неврологи
|
16:19
О положительном воздействии на здоровье банана, картофеля и мучных изделий рассказали специалисты
|
16:05
Последние статьи
Регионы
Партнеры портала
0