«Точно по адресу». Пьяный водитель врезался в припаркованный «Приус» патрульных

ДТП произошло минувшей ночью на перекрестке проспекта Героев Сталинграда и улицы Морозова

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУ Национальной полиции в Харьковской области, около двух часов ночи 30-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21013» двигался по проспекту Героев Сталинграда со стороны улицы Аскольдовской. При этом он совершил наезд на стоящий автомобиль «Toyota Prius», за рулем которого находился 32-летний водитель, инспектор Патрульной полиции. Водитель и пассажир «ВАЗа», находившиеся в нетрезвом состоянии, получили травмы и были доставлены в больницу. Детали происшествия продолжают устанавливать следователи.

Фото: ГУ НП в Харьковской области