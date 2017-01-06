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общество

Гриппом болеют уже около 3 млн. украинцев

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Больше всего больных в Киевской области

Вирусы старые и знакомые, ничего трагического в них нет, считают в Минздраве

В Украине количество больных гриппом достигает трех миллионов человек, при этом большинство из них дети до 17 лет. Об этом, как сообщает «ДС», сказал заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский на заседании межведомственного оперативного штаба относительно осложнения погодных условий. При этом он отметил, что больше всего больных в Киевской области. Они составляют 13% от общего количества больных. Также за последнюю неделю от болезни умерло трое украинцев – во Львовской, Полтавской и Николаевской областях. На прошлой неделе жертвами вируса стали шесть человек. Ранее сообщалось, что в Киеве продолжает снижаться заболеваемость гриппом и ОРВИ. В первые дни января, по состоянию на 3-е число, за медицинской помощью в больницы и поликлиники Киева обратилось 7 тысяч 517 человек. За аналогичный период прошлой недели этот показатель составлял 16 тысяч 684 человека. Ранее главный внештатный инфекционист Министерства здравоохранения Ольга Голубовская сообщила, что этой зимой в Украине будут циркулировать три штамма вируса гриппа. Новой эпидемии гриппа в Минздраве не ожидают. Вирусы старые и знакомые, ничего трагического в них нет.

Фото: Shutterstock.com

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Теги: грипп, больные, поликлиники, штамм

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