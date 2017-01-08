В пяти областях из-за непогоды ограничено движение транспорта

В пяти областях Украины из-за непогоды введены ограничения на движение автотранспорта, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Одесская область
С 18:00 7 января ограничено движение всех категорий транспортных средств на всех автодорогах государственного и местного значения (кроме трассы Киев – Одесса, где ограничено движение только крупногабаритных транспортных средств).
Днепропетровская область
С 18:00 7 января ограничено движение всех категорий транспортных средств на участке дороги М-23 Кировоград – Кривой Рог – Запорожье.
Кировоградская область
С 15:00 7 января ограничено движение всех категорий транспортных средств на всех автодорогах государственного и местного значения.
Херсонская область
С 12:00 6 января ограничено движение крупногабаритных транспортных средств на всех автодорогах государственного и местного значения.
Николаевская область
С 17:00 7 января ограничено движение всех категорий транспортных средств на всех автодорогах государственного и местного значения.
По информации Мининфраструктуры, железнодорожные вокзалы и аэропорты работают в обычном режиме.
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