В пяти областях из-за непогоды ограничено движение транспорта

В пяти областях Украины из-за непогоды введены ограничения на движение автотранспорта, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Одесская область

С 18:00 7 января ограничено движение всех категорий транспортных средств на всех автодорогах государственного и местного значения (кроме трассы Киев – Одесса, где ограничено движение только крупногабаритных транспортных средств).

Днепропетровская область

С 18:00 7 января ограничено движение всех категорий транспортных средств на участке дороги М-23 Кировоград – Кривой Рог – Запорожье.

Кировоградская область

С 15:00 7 января ограничено движение всех категорий транспортных средств на всех автодорогах государственного и местного значения.

Херсонская область

С 12:00 6 января ограничено движение крупногабаритных транспортных средств на всех автодорогах государственного и местного значения.

Николаевская область

С 17:00 7 января ограничено движение всех категорий транспортных средств на всех автодорогах государственного и местного значения.

По информации Мининфраструктуры, железнодорожные вокзалы и аэропорты работают в обычном режиме.